15-Jähriger mit über einer Promille und unter Drogeneinfluss in Elsenfeld unterwegs

Von Anwohnern war mitgeteilt worden, dass Jugendliche im dortigen Bereich des öfteren Alkohol konsumieren. Bei einer Überprüfung fiel einer Streife gegen 21.00 Uhr ein Radfahrer im dortigen Bereich auf. Der gerade mal 15 Jahre alte Schüler konnte kaum das Gleichgewicht halten und hatte auch nach der Anhaltung durch die Polizeistreife Koordinationsschwierigkeiten.

Ein Test am Alcomaten ergab bei dem Überprüften 1,06 Promille. Weiterhin dürfte er auch Marihuana konsumiert haben.

Die Streife ordnete eine Blutentnahme bei dem Elsenfelder an, danach wurde er in die Obhut der Mutter übergeben.

Umweltsünder entsorgt 16 Säcke mit Hausmüll: Erlenbach

Am Wochenende, hat ein noch Unbekannter in der Gemarkung "Oberer Wald Mechenhard" 16 Säcke mit Hausmüll und Grüngut entsorgt. Mitarbeiter des Bauhofes mussten die Ablagerungen aus der Flur entsorgen.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0