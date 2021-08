15-Jähriger mit dem Auto in Walldürn unterwegs

Die Wege des Jungen mit dem Opel und einer Streifenwagenbesatzung kreuzten sich gegen 21 Uhr in der Adolf-Kolping-Straße, woraufhin die Beamten den Jugendlichen und seinen Wagen kontrollierten. Natürlich stellte sich heraus, dass der 15-Jährige ohne Fahrerlaubnis unterwegs und somit seine Spritztour beendet war. Der Jugendliche muss nun mit einer Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Mosbach: Fahrradfahrer übersehen

Ein leicht verletzter Radfahrer und circa 1.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls in Mosbach. Am Montagmittag, gegen 12.15 Uhr, bog ein 72-Jähriger mit seinem VW von der Schlachthofstraße nach links in die Industriestraße ein. Hierbei übersah er anscheinend den bevorrechtigten und bereits im Hammerweg fahrenden 72-jährigen Radfahrer. Beide Fahrzeuge prallten zusammen. Durch die Kollision wurde der Radler verletzt und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Polizei Heilbronn/ienc