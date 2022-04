15-jähriger Junge bei Fahrradunfall in Bad Mergentheim verletzt

Ein 15-jähriger und ein 14-jähriger Junge sind am Donnerstag in Bad Mergentheim mit ihren Fahrrädern zusammengestoßen. Die Beiden fuhren gegen 16 Uhr auf der Straße "Krumme Gasse", wo sich die Fahrräder verhakten und die Jugendlichen stürzten. Der Ältere der Beiden zog sich Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrrad entstand Sachschaden von rund 150 Euro. Der 14-Jährige blieb unverletzt.