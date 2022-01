15-Jähriger findet Fünfjährige in Lohr - Familie wieder vereint

Am Monatgnachmittag kam ein 15-jähriger Lohrer Jugendlicher in Begleitung eine kleinen Mädchens zur Polizei. Der junge Mann erklärte dem aufnehmenden Beamten, dass er das bitterlich weinende Mädchen in der Vorstadtstraße ansprach, nachdem dieses dort alleine stand. Die 5-Jährige erklärte dem Beamten, dass sie auf dem Heimweg von ihrer Mutter und ihrem Bruder getrennt wurde. Hierbei waren Mutter und Bruder zu Fuß unterwegs und das kleine Mädchen mit seinem Kinderrad. Der Junge führte das Mädchen ohne zu zögern zur Polizei, wo die Tränen schnell mit Hilfe eines Schokoriegels getrocknet werden konnten.

Anhand der Angaben des Mädchens konnte rasch die Wohnadresse ermittelt und dieses nur wenige Minuten später wohlbehalten der Mutter und dem Bruder übergeben werden, die sich noch auf dem Nachhauseweg befanden. Die Mutter war bereits im Begriff die Polizei zu informieren. Ein großes Lob verdient hierbei das vorbildliche und schnelle Handeln des jungen Lohrers.

Reh angefahren und Unfall zu spät gemeldet

Lohr. Am gestrigen Vormittag erschien ein Autofahrer auf der Polizeiinspektion Lohr am Main um einen Wildunfall vom Vortag zu melden. Eigenen Angaben zu Folge erfasste der Mann auf der Kreisstraße MSP 22 ein Reh mit seinem Auto. Dieses flüchtete in den angrenzenden Wald. Am nächsten Morgen stellte der Fahrer Haare des Rehs an seinem Fahrzeug fest. Da der Mann seinen Wagen in einer Fachwerkstatt auf eine Beschädigung überprüfen lassen wollte, verlangte er eine sogenannte Wildunfallbescheinigung der Polizei. Aufgrund der verspäteten Meldung erwartet den Fahrer nun eine Anzeige nach dem Bayerischen Jagdgesetz.

dc/Meldungen der Polizei Lohr