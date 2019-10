15-jähriger Fahrschüler stirbt nach Unfall in Buchen

Am Samstag, kurz vor 10.00 Uhr, war ein 59-Jähriger mit seinem Mercedes auf der L 582 von Eberstadt in Richtung Buchen unterwegs. In einer Linkskurve kam der Pkw auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und driftete querstehend auf die Gegenfahrbahn. Auf dieser war ein 15-jähriger Fahrschüler auf seinem Leichtkraftrad unterwegs, der aus einem dahinter fahrenden Fahrschulauto betreut wurde. Der schleudernde Mercedes erfasste mit seiner rechten Fahrzeugseite das Zweirad. Durch den Aufprall wurde der 15-jährige Fahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme war die L 582 voll gesperrt.

mci / Quelle: Polizei Heilbronn