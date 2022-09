15-Jährige vermisst - Wer kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Laut einer Pressemitteilung verließ sie bereits am 9. September eine Gießener Klinik, wo sie gegen 16 Uhr zuletzt gesehen worden ist. Das Mädchen hat soziale Kontakte nach Hanau, Frankfurt, in den Vogelsbergkreis und im Landkreis Gießen. Zwischenzeitlich hatte sie telefonischen Kontakt zu einem Familienangehörigen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass Angelina freiwillig ihren gewohnten Lebenskreis verlassen hat. Die Ermittler gingen in den vergangenen Tagen verschiedenen Hinweisen zum Aufenthalt der Jugendlichen im Landkreis Gießen nach, konnte sie aber letztlich nicht antreffen.

Sie ist schlank und 1,65 Meter groß. Sie hat dunkelbraune lange Haare. Angaben zur Bekleidung liegen der Polizei nicht vor.

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort der 15-Jährigen geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

rbb/Polizei Hessen