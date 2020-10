15-Jährige Rollerfahrerin schwer verletzt in Elsenfeld

Am Montagmorgen gegen 07.00 Uhr übersah eine 30-jährige Opel-Fahrerin beim Wenden auf der Glanzstoffstraße eine von hinten herannahende 15-jährige Rollerfahrerin. Diese konnte bei Bemerken des Wendemanövers des Opels nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte frontal in dessen linke Fahrzeugseite. Die Rollerfahrerin stürzte zu Boden und wurde schwerverletzt in eine Kinderklinik verbracht. Die Auto-Fahrerin blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 1500 €.

Fahrrad gestohlen

Kleinwallstadt. Ein bislang unbekannter Täter entwendete in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein blau-graues Trekkingrad der Marke Gudereit, welches auf dem Fahrradabstellplatz vor dem Bahnhof abgestellt war. Das Fahrrad war mit einem Spiralschloss gesichert, welches der Täter knackte. Das Rad hatte einen Wert von etwa 250 €.

E-Bike gestohlen

Sulzbach. Während eines halbstündigen Friedhofbesuches wurde einer 93-Jährigen Dame ihr auffällig hellblaues E-Bike der Marke Victoria gestohlen. Die Dame hatte das Rad am Montag in der Zeit von 14.00 Uhr bis 14.30 Uhr unverschlossen auf dem Gehweg ggü. des Friedhofeinganges in der Bahnhofstraße abgestellt. Als sie nach dem Friedhofbesuch zurückkehrte, war das E-Bike verschwunden. Hinweise zu dem Täter liegen bislang nicht vor. Das E-Bike hatte einen Wert von etwa 1500 €.

Mit getuntem Fahrrad unterwegs

Elsenfeld. In der Bahnhofstraße fiel der Streifenbesatzung am Montagmorgen ein Fahrradfahrer auf, der sich fortbewegte, ohne in die Pedalen zu treten. Als das Fahrrad bei einer anschließenden Kontrolle genauer unter die Lupe genommen wurde, stellte sich heraus, dass ein Elektromotor an dem Rad verbaut war. Da der Fahrer keine Fahrerlaubnis besitzt, erwartet ihn nun ein Strafverfahren wegen „Fahren ohne Fahrerlaubnis“. Außerdem war das Fahrrad nicht zum Verkehr zugelassen und hatte keine Haftpflichtversicherung, wofür sich der 55-Jährige ebenfalls strafrechtlich verantworten muss.