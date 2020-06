15-Jährige in Amorbach mit Drogen unterwegs

Eine 15-Jährige führte 2,3 Gramm Marihuana mit. Sie wurde am Sonntag gegen 11:00 Uhr in der Boxbrunner Straße kontrolliert wurde. Die Jugendliche wird sich nun wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

Unfallflucht

Am Sonntagabend erstattete ein Mann eine Anzeige wegen Unfallflucht, da sein VW von einem unbekannten Fahrzeug im Zeitraum von Samstag 18:00 Uhr bis Sonntag 19:00 Uhr am Heck angefahren wurde. Der Ort des Geschehens ist allerdings nicht bekannt. Der Aufprall des unbekannten Fahrzeugs könnte in Obernburg, Wörth oder Miltenberg gewesen sein. Der hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Polizeiinspektion Miltenberg