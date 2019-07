15-jährige Radfahrerin in Aschaffenburg geschlagen

Der Mann schlug dem Mädchen im Anschluss auf den Rücken, was eine Zeugin beobachten konnte. Das Mädchen erlitt hierbei Schmerzen. Gegen den Mann wird wegen Körperverletzung ermittelt.

Weiterfahrt aufgrund mangelhafter Reifen unterbunden

Am Samstagmorgen gegen 1 Uhr missachtete ein 19-jähriger Fahrer an der Willigisbrücke eine rote Ampel. Bei der Nachfahrt fuhr er mit einer deutlich überhöhten Geschwindigkeit. Bei der anschließenden Kontrolle wurden zudem festgestellt, dass beide Vorderräder eine zu geringe Profiltiefe sowie starke Beschädigungen aufwiesen und das Fahrzeug nicht mehr verkehrssicher ist. Die Weiterfahrt musste unterbunden werden.

Fahrt unter Alkoholeinfluss verhindert

Am Freitag gegen 23 Uhr wurde bei einem 21-Jährigen eine Kontrolle durchgeführt. Dieser wurde noch parkend in seinem Auto in der Maximilianstraße angetroffen. Nachdem die Beamten bei ihm Alkoholgeruch wahrnahmen, wurde bei ihm ein Atemalkoholtest durchgeführt, der seine Verkehrsuntüchtigkeit bestätigte. Daraufhin wurde ihm die Fahrt untersagt.

Ladendiebstahl von Parfum

Am Freitag gegen 16.45 Uhr wurde in der City-Galerie ein Ladendiebstahl gemeldet. Hier nahm ein 43-jähriger Mann zwei Parfumflaschen im Gesamtwert von 138 Euro an sich und verließ das Geschäft ohne zu zahlen. Da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hatte, musste er noch vor Ort eine Sicherheitsleistung für die zu erwartende Geldstrafe leisten.

Fahrraddiebstahl

Zu einem Fahrraddiebstahl kam es am Freitag gegen 20.45 Uhr in der Schweinheimer Straße. Hier wurde ein Fahrrad unverschlossen vor einem Anwesen für circa 15 Minuten abgestellt und entwendet. Es handelt sich hier um ein schwarz-weißes Mountainbike mit der Aufschrift „Net for Power“, Größe 28 Zoll mit einer Befestigung für einen Korb am Lenker. Sollten Zeugen hier Beobachtungen getätigt haben, bittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg um sachdienliche Hinweise unter der Tel.: 06021/857-2230.

Beim Abbiegen Auto mit Kraftrad überholt

Kleinostheim. Am Freitagmorgen gegen 5.20 Uhr kam es am Reinhard-Heraeus-Ring zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Kraftrad. Eine 58-jährige Auto-Fahrerin wollte nach links abbiegen. Während des Abbiegevorgangs versucht der 49-jährige Motorradfahrer zu überholen und es kam zum Zusammenstoß. Glücklicherweise zog sich der Zweiradfahrer lediglich Schürfwunden zu, die Auto-Fahrerin blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 1800 Euro.

Geldbeutel aus Einkaufswagen gestohlen

In einem Einkaufsmarkt in Haibach wurde am Donnerstag gegen 15.55 Uhr eine Geldbörse entwendet. Die bislang unbekannten Täter nutzten einen unbeobachteten Moment der Kundin und nahmen den Geldbeutel mit Bargeld und zahlreichen Ausweisdokumenten aus dem Einkaufskorb.

Brand eines Mähdreschers

Am Freitag gegen 19:50 Uhr musste die Feuerwehr in Großostheim zu einem Mähdrescherbrand ausrücken. Beim Abernten eines Weizenackers fing ein Mähdrescher aufgrund eines technischen Defektes Feuer und brannte komplett aus. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen so dass lediglich ein Stoppelfeld von circa 100 qm abbrannte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 50 000 Euro.

Polizei Aschaffenburg/ienc