15-Jähriger ohne Führerschein in Aschaffenburg unterwegs

Hierbei fuhr das Fahrzeug der Marke Peugeot weit über 50 km/h. Daher wurde der Roller angehalten und der Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer erst 15 Jahre alt war. Zudem konnte er lediglich eine Prüfbescheinigung, jedoch keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

26-Jähriger unter Drogeneinfluss am Steuer

Am Montag, gegen 01:40 Uhr, befuhr ein Audi A3 die Hanauer Straße und wurde hier einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Verlauf der Kontrolle wurde mit dem 26-jährigen Fahrer ein Drogen-Urintest durchgeführt. Dieser verlief positiv auf THC. Daher wurde die Weiterfahrt unterbunden und der 26-Jährige in ein Krankenhaus begleitet. Hier entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Der Audi-Fahrer muss nun mit einem Bußgeld rechnen.

Einbruch in zwei Leiderer Firmengebäude

Ein unbekannter Täter verschaffte sich im Zeitraum von Freitag, 14:00 Uhr bis Montag, 04:25 Uhr Zugang zu einer Werkstatt in der Industriestraße. Hierbei brach er zunächst mehrere Türen und Fenster auf und durchwühlte im Anschluss mehrere Schubladen und Schränke. Was die Beute des Täters war, muss noch ermittelt werden.

Leider. Nicht weit entfernt, wurde in eine Firma in der Limesstraße eingebrochen. Hier verschaffte sich ein unbekannter Täter am Sonntagmorgen, zwischen 00:30 Uhr und 07:30 Uhr, Zugang zu Büroräumen. Dort wurden ebenfalls mehrere Schränke durchwühlt. Unter anderem brach der Täter einen Tresor auf. Was der Inhalt war, ist noch zu ermitteln. Fest steht, dass sich der Unbekannte circa 100 Euro Bargeld aus einer Verpflegungskasse zu eigen machte.

Ob beide Einbrüche im Zusammenhang stehen, ist nun Teil der Ermittlungen der Polizeiinspektion Aschaffenburg.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in beiden Fällen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

vd/Polizei Aschaffenburg