14.000 Euro Sachschaden nach Unfall in Buchen

Eine VW-Fahrerin wollte von der Landstraße aus nach links in einen Feldweg abbiegen. Eine ebenfalls in Richtung Eberstadt fahrende Subaru-Lenkerin erkannte das Vorhaben der vor ihr offenbar fahrenden Frau offenbar zu spät. Obwohl sie noch einen Bremsvorgang einleitete kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Durch die Kollision entstand Sachschaden in Höhe von 14.000 Euro. Der VW Golf war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Gefährlich überholt - Zeugen gesucht

Äußerst gefährlich war das Überholmanöver einer 45-jährigen Frau am Mittwochabend gegen 18:30 Uhr auf der Landstraße zwischen Buchen und Bödigheim. Bei gerade einsetzender Dämmerung begann die Frau mit ihrem Mercedes einen Lkw zu überholen obwohl in der langgezogene Rechtskurve ein Fahrzeug entgegenkam. Bei diesem handelte es sich um ein Streifenwagen des Polizeireviers Buchen. Sowohl der Fahrer des Streifenwagens als auch der Lenker des Lastwagens mussten bremsen, um der Mercedesfahrerin das Wiedereinscheren zu ermöglichen. Der Polizeibeamte musste sogar eine Vollbremsung einleiten. Nach dem Vorfall konnte die Frau angehalten und kontrolliert werden. Sie muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Da es möglicherweise weitere Geschädigte oder Zeugen des Vorfalls gibt, bittet das Polizeirevier Buchen unter der Rufnummer 06281 9040 um Hinweise.

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ohne sich um den von ihm verursachten Sachschaden zu kümmern entfernte sich ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Zeit von Samstagmittag bis Montagmorgen von einer Unfallstelle in der Marktstraße in Buchen Die Person fuhr mit ihrem Fahrzeug gegen einem vor einem Bekleidungsgeschäft einbetonierten Sonnenschirm. Der Schirm, welcher Eigentum der Stadt Buchen ist, wurde dabei erheblich beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren 1000 Euro. Anschließend fuhr die Polizei davon, ohne sich bei der Polizei zu melden.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

vd/Polizei Heilbronn