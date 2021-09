14 und 15-Jähriger beim Ladendiebstahl erwischt

Als sie den Markt ohne zu bezahlen verlassen wollten, wurden sie durch den Filialleiter angesprochen. Die hinzugezogene Polizei übergab die beiden an ihre Eltern. Die beiden erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahl.

Auto beim Einbiegen übersehen

Lohr a. Main, Lkrs Main Spessart. Die Fahrerin eines Citroen übersah beim Einbiegen auf die Rexrothstraße, einen soeben mit seinem Fahrzeug querenden Frammersbacher. Das Fahrzeug des Frammersbachers wurde durch den Unfall so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass es abgeschleppt werden musste. Trotz des hohen Gesamtsachschadens in Höhe ca. 12.000 Euro, wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Jugendschutzkontrolle am Skaterplatz

Lohr a. Main, Lkrs. Main Spessart. Bei einer Jugendschutzkontrolle am Skaterplatz in Lohr wurde durch die Polizei bei zwei Jugendlichen Drehtabak festgestellt. Die Jugendlichen mussten den Tabak abgeben. Ihre Eltern wurden über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

