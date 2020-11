14-Jähriger stürzt mit Fahrrad in Kleinkahl

Am Donnerstagnachmittag um 16 Uhr stürzte ein 14-jähriger Radfahrer in der Kahlquellenstraße vom Rad. Dabei zog er sich eine blutende Wunde am Knie zu. Nach einer ambulanten Behandlung in einem Krankenhaus konnte er wieder entlassen werden.

Einhandmesser sichergestellt

Schöllkrippen. Bei der Kontrolle eines 18-jährigen Mannes am Donnerstagmittag um 21.15 Uhr konnte eine Polizeistreife ein verbotenes Einhandmesser auffinden und sicherstellen. Auf den jungen Mann kommt nun eine Anzeige zu.

Hochsitz beschädigt

Mömbris-Brücken. Zwischen Samstag und Montag wurde im Bereich des Hemsbacher Steinbruchs ein Hochsitz mutwillig beschädigt. Die Täter, bei denen es sich um mehrere Personen gehandelt haben muss, stürzten den Hochsitz einen Abhang hinunter. Dabei entstand ein Schaden von 200 Euro.

Auf Grundstück randaliert

Mömbris-Daxberg. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es auf einem Anwesen in der Schönbornstraße zu einer Sachbeschädigung, bei der ein Schaden von 600 Euro entstand. Der Täter hatte einen Strandkorb, der auf einer Terrasse stand, auf einen Carport geworfen. Dadurch wurden der Strandkorb und ein Auto, der in dem Carport stand, beschädigt.

Außenpool beschädigt

Schöllkrippen. Bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag schlitzte eine Unbekannter die Plane eines Außenpools in der Straße Kestäcker auf. Der Schaden wird auf 800 Euro geschätzt.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.