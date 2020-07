14-Jähriger mit Rauschgift und Messer in Gemünden erwischt

Ein Jugendlicher wurde am Dienstagmorgen, gegen 06.50 Uhr, einer Kontrolle unterzogen. Zuvor versuchte er schnell etwas zu verstecken. Bei der Kontrolle wurde ein Tütchen mit Marihuana aufgefunden. Weiterhin hatte der Jugendliche ein verbotenes Einhandmesser bei sich. Das Messer sowie das Rauschgift wurden sichergestellt. Der 14-Jährige wurde im Anschluss seiner Mutter übergeben. Er wird wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz und einer Ordnungswidrigkeit nach dem Waffengesetz angezeigt.

Auffahrunfall in Gemünden

Eine 24-jährige Autofahrerin fuhr am Montag gegen 13.00 Uhr in die Bahnhofstraße in Gemünden. Als die KIA-Fahrerin ihr Fahrzeug stark abbremsen musste, bemerkte dies der nachfolgende 37-jährige Fahrer eines Busses zu spät und fuhr leicht auf den KIA auf. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 700,- Euro.

Vorfahrt in Gemünden missachtet

Im Einmündungsbereich eines Lebensmittelmarktes kam es am Montag gegen 12.55 Uhr zu einer Streitigkeit zwischen zwei Verkehrsteilnehmern, da die Vorfahrt missachtet wurde. Während der Streitschlichtung wurde bekannt, dass es zwar zu keinem Blechschaden kam, jedoch eine Insassin des bevorrechtigten Autos durch den Bremsvorgang verletzt wurde.

Wildunfall in Karsbach

Ein 57-jähriger Autofahrer fuhr in der Nacht zum Montag, gegen 08.15 Uhr, die Staatsstraße 2434 in Richtung Hainbuche, als ein Reh die Fahrbahn querte. Der Autofahrer erfasste das Tier frontal. Das Reh verstarb. Ob am Mitsubishi ein Sachschaden entstanden ist, muss noch durch eine Werkstatt abgeklärt werden.

