14-Jähriger mit Marihuana und Zigaretten in Marktheidenfeld unterwegs

Im Rahmen einer Personenkontrolle hinsichtlich Jugendschutz wurde gegen 16.10 Uhr der Jugendliche angehalten. Auf Ansprache händigte er den Polizisten eine Schachtel Zigaretten aus, welche später an die Mutter übergeben wurde. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten dann noch in der Jackentasche des Schülers ein Tütchen mit Marihuana, welches sichergestellt wurde. Der junge Mann wurde mit zur Dienststelle genommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen im Beisein seiner Mutter wieder entlassen. Eine Anzeige folgt.

Ohne Fahrerlaubnis war am Sonntagnachmittag eine 18-jährige Autofahrerin unterwegs. Durch unsichere Fahrweise war die junge Frau einer Polizeistreife im Kreisverkehr im Neubaugebiet aufgefallen. Aus diesem Grund wurde sie im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle gegen 15.00 Uhr angehalten. Dabei stellte sich heraus, dass sie noch keinen Führerschein besaß. Der Vater, der als Beifahrer dabei war, hatte ihr seinen BMW überlassen, damit sie kurz vor der praktischen Fahrprüfung stehend, nochmal üben konnte. Durch die Beamten wurde die Weiterfahrt unterbunden. Nach Abschluss der polizeilichen Aufnahme wurde die Fahrt durch den Vater fortgeführt. Aber auch ihn erwartet eine Anzeige wegen Ermächtigung als Halter zum Fahren ohne Fahrerlaubnis.

In der Halloweennacht wurde das Gartentor eines Anwesens in der Lengfurter Straße beschädigt. Vermutlich durch mehrere Tritte gegen das Tor, wodurch einige Holzlatten herausbrachen und das Schloss verbogen wurde, richteten unbekannte Täter einen Schaden von etwa 100 Euro an. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.