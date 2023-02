14-Jähriger aus Kleinostheim vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Bei dem Vermissten handelt es sich um den 14 Jahre alten Onur Michael KÖROGLU, der normalerweise in einer Kinder- und Jugendeinrichtung in Weißenstadt im oberfränkischen Landkreis Wunsiedel untergebracht ist. Am Wochenende hielt sich der Jugendliche berechtigt in seinem Elternhaus in Kleinostheim auf. Dieses hat er am Sonntagmittag, gegen 12:00 Uhr, mit unbekanntem Ziel verlassen. Der 14-Jährige ist seitdem spurlos verschwunden. Es gibt jedoch keinerlei Hinweise auf eine Straftat in Zusammenhang mit dem Vermisstenfall.

Von dem 14-Jährigen liegt folgende Personenbeschreibung vor:

1,80 Meter groß und schlank

Etwa drei Zentimeter lange Narbe an rechter Wange

Trug Nike-Sportkleidung in Form einer schwarzen Jogginghose, eines braunen Kapuzenpullis, einer grauen Jacke und weißen Schuhen sowie eine grüne Mütze

Wer den Jugendlichen nach seinem Verschwinden gesehen hat oder möglicherweise Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

