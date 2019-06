14-jähriger Radfahrer hat Rauschgift bei sich

Sie fanden schließlich eine geringe Menge Marihuana, einen sogenannten Grinder (kleine Kräutermühle) und mehrere Tabletten. Der 14-Jährige wird wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittel- und Arzneimittelgesetz angezeigt. Die Medikamente wurden zwecks Untersuchung sichergestellt.

Während der Kontrolle kam der 13-jährige Freund hinzu. Auch bei ihm wurden die Beamten fündig. Er hatte ebenfalls diverse verschreibungspflichtige Arzneimittel bei sich. Gegen ihn wird ebenfalls Anzeige nach dem Arzneimittelgesetz erstattet.

Auto angefahren und geflüchtet

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Montagabend gegen 22.25 Uhr wollte der Fahrer eines Mercedes auf dem Mainparkplatz rückwärts aus einer Parklücke fahren. Dabei touchierte er einen gegenüber parkenden grauen Citroen C4 am Stoßfänger. Zwei Zeugen, die sich in der Nähe befanden, hörten den Anprall und konnten einen Mann beobachten, welcher zwei Fahrzeuge begutachtete. Danach wurde der unfallverursachende Mercedes weggefahren. Die Zeugen konnten sich das Kennzeichen notieren und verständigten die Polizei. Diese ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht gegen eine 20-jährige Autofahrerin.

Hinweise auf den Unfallverursacher erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Spiegelberührung im Begegnungsverkehr

Fellen, Lkr. Main-Spessart. Am Montagmorgen gegen 7.50 Uhr fuhr ein 24-jähriger Mann mit seinem Laster Iveco von Aura in Fahrtrichtung Fellen. Etwa auf halber Strecke kam es zur Berührung mit einem entgegenkommenden Lastwagen. Dabei wurde der Außenspiegel am Iveco beschädigt. Während der Geschädigt anhielt, fuhr der Entgegenkommende ohne anzuhalten Richtung Aura weiter. Am Iveco entstand Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro.

Wer hat den Unfall beobachtet? Hinweise auf den bislang unbekannten Fahrzeugführer erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Wildunfall nicht gemeldet

Karlstadt, Lkr Main-Spessart. Am Samstagabend meldete ein Verkehrsteilnehmer bei der Polizei, dass er bereits am Vorabend einen Wildunfall zwischen Hausen und Wiesenfeld hatte. Da der 38-Jährige zunächst keinen Schaden an seinem VW Touareq feststellte und der Rehbock zudem flüchtete, hielt er es nicht für nötig, die Polizei zu verständigen. Als er jedoch am nächsten Tag einen Schaden erkennen konnte und eine Wildunfallbescheinigung benötigte, meldete er den Unfall nachträglich bei der Polizei.

Jeder Verkehrsteilnehmer ist verpflichtet, Wildunfälle mit Schalenwild der Polizei oder dem Jagdpächter unverzüglich zu melden (Bayerisches Jagdgesetz). Wurde ein anderes Tier als ein Schalentier verletzt, muss dies ebenfalls geschehen, um unnötiges Leiden der Tiere zu verkürzen (TierschutzG). Da der Unfallverursacher dies versäumt hat, wird Anzeige nach dem Bayerischen Jagdgesetz erstattet.

Zu schnell in Kurve - Porsche-Fahrer blieb in der Böschung hängen

Rieneck, Lkr. Main-Spessart. Am Samstagabend gegen 18.55 Uhr befuhr ein 48-jähriger Porsche-Fahrer die Staatsstraße 2303 von Burgsinn kommend in Fahrtrichtung Rieneck. Dabei kam er in einer Rechtskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn nach links von der Straße ab und beschädigte eine Richtungstafel (Leitbake). Er überfuhr anschließend eine Wiese und blieb nach etwa 20 Metern in einer Böschung hängen. Der ungefähr 180.000 Euro teure Porsche musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden im Bereich des rechten Kotflügels von geschätzt rund 20.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

Plastikboller angefahren und beschädigt

Gemünden a. Main, OT Schaippach, Lkr. Main-Spessart. Am Samstag, im Zeitraum von 8 bis 12 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen mindestens einen oder zwei Plastikklötze, welche vor einem Anwesen zur Verkehrsberuhigung an der Umleitungsstrecke Richtung Schaippach-Rieneck aufgestellt waren. Ein Klotz kippte hierbei um, wobei die Kiesfüllung herausgerieselt war. Ob an den Plastikklötzen ein Schaden entstanden ist, muss noch abgeklärt werden.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Laternenmast touchiert

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Samstag gegen 12.10 Uhr touchierte ein 27-jähriger Autofahrer mit seinem BMW beim rückwärtigen Rangieren einen Laternenpfahl, wobei dieser leicht einknickte. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ungefähr 3100 Euro.

Außenspiegel beschädigt

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Freitag im Zeitraum von 17.45 bis 23 Uhr parkte ein 59-jähriger Autofahrer seinen schwarzen Ford S-Max in der Mühltorstraße am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Schönau. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte und beschädigte beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel des Ford. Außerdem konnte am linken Radlauf und den beiden linken Türen eine oberflächliche Schrammspur festgestellt werden. Aufgrund des Schadensbilds könnte es sich beim Verursacherfahrzeug unter Umständen um ein Fahrrad handeln. Die Schadenshöhe wird auf circa 500 Euro geschätzt.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Wildunfall

Burgsinn, Lkr. Main-Spessart. In der Nacht zum Samstag gegen 1.05 Uhr überquerte ein Waschbär zwischen Burgsinn und Mittelsinn die Staatsstraße. Eine 25-jährige Auto-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Waschbären. Da das Wild flüchtete, wurde der Jagdpächter verständigt. Am VW Polo entstand Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro.

Ladendieb erwischt

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Freitag wurde ein Mann in einem Lebensmittelmarkt beim Diebstahl erwischt. Der 61-jährige Mann versteckte ein Fleischpaket und weitere Waren im Gesamtwert von 10,68 Euro in seiner Kleidung. An der Kasse zahlte er lediglich zwei Packungen Haferflocken. Kurz vor dem Verlassen des Marktes wurde er vom Marktleiter gestoppt. Der Mann steht weiterhin in Verdacht, für vier zuvor erfolgte Ladendiebstähle mit einem Gesamtschaden in Höhe von 31,30 Euro verantwortlich zu sein. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Ladendiebstahls aufgenommen.

ves/Polizei Gemünden