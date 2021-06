14-Jährige aus Kahl vermisst

Die 14-jährige Melike Altunok verließ am Freitag um 05:30 Uhr ihr Elternhaus in Richtung Schule, kam dort jedoch nie an. Seitdem fehlt jeglicher Hinweis auf ihren Aufenthaltsort. Anhaltspunkte, wo sich die 14-Jährige derzeit aufhält, gibt es nicht. Möglicherweise befindet sie sich nach Hinweisen von Mitschülern im Raum Fulda. Es liegen keine Hinweise vor, die auf eine Straftat hindeuten würden.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

170 Zentimeter groß

schulterlange dunkle Haare

führt schwarzen Nike-Rucksack mit sich

Wer die Vermisste nach ihrem Verschwinden gesehen hat oder wer Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 06023/944-0 bei der Alzenauer Polizei zu melden.

vd/Polizei Unterfranken