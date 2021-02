14 Gartenhütten in Eppertshausen aufgebrochen

Ersten Erkenntnissen zufolge hatten es die Täter hierbei insbesondere auf Wasserpumpen, Generatoren und Spannungsumwandler für Photovoltaikanlagen abgesehen. Der Wert der gemachten Beute ist abschließend noch nicht beziffert. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Dieburg ist mit den Fällen betraut und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Möglicherweise konnten die Täter bei ihrem Vorgehen beobachtet werden?

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe sowie im benannten Tatzeitraum wahrnehmen konnte, wird gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06071/9656-0).

dc/Meldung der Polizei Südhessen