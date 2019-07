14-Jähriger Schüler in Lohr beleidigt bespuckt und schlägt Mitschüler

Auf dem Weg von der Nägelseemittelschule zum ZOB machte ein 14-jähriger, am Freitagmittag, keinen Hehl daraus, was er von seinem 14-jährigen Mitschüler hält. Zuerst soll er ihn gegen ein Bein gespuckt und danach geschubst haben, dass er zu Boden gestürzt sei. Obendrein habe der Junge dem am Boden Liegenden wiederholt mit der flachen Hand gegen den Kopf geschlagen.

Die Polizeiinspektion Lohr a. Main bittet Zeugen, sich unter Tel. 09352/87410 zu melden.

Dachrinne in Neuhütten beschädigt

Neuhütten. In der Zeit von Dienstag, 09.07.19, 05:00 Uhr, bis Donners-tag, 11.07.19, 17:00 Uhr, wurde in der Schulstraße 29 eine Dachrinne beschädigt. Die Verformungen befinden sich in etwa1,80 Metern und 2,50 Metern Höhe. Sie wurden vermutlich durch einen rangierenden Kleinlaster verursacht. Der Sachschaden wird auf etwa 2000 € geschätzt. Die Polizeiinspektion Lohr a.Main erbittet Hinweise unter Tel. 09352/87410.

Ehrliche Finder in Lohr

Lohr. Am Freitagnachmittag suchten zwei 10-jährigeBurschen die Polizeiwache auf. Sie hatten ein ziemlich neues Smartphone mitgebracht, das sie gerade am ZOB gefunden hatten. Es dauerte nicht lange, da bimmelte das Handy auch schon. Es war der Eigentümer, der offensichtlich erleichtert war, dass sich die Polizei meldete. Der Polizist, der das Handy kurz darauf aushändigte, legte dem Handyeigner dringend ans Herz, das vorbildliche Verhalten der Jungs mit einem ordentlichen Finderlohn zu versehen.

dc/Meldungen der Polizei Lohr