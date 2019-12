14-Jährige aus Jugendhilfeeinrichtung bei Weißenstadt vermisst

Im Zeitraum vom 26. bis 29. Oktober 2019 hielt sich Marlene Dudda bei ihren Eltern im Landkreis Ansbach auf. Sie stieg am Abend des 29. Oktobers in Ansbach in den Zug und sollte über Nürnberg nach Marktredwitz zurückreisen. Offensichtlich beendete sie die Rückreise auf diesem Weg und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. In den folgenden Tagen bestand noch telefonischer Kontakt zwischen der Vermissten und ihren Eltern, der inzwischen jedoch abbrach.

Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei verliefen bislang ergebnislos. Marlene Dudda befand sich in der Vergangenheit in mehreren Jugendhilfeeinrichtungen im Raum Oberfranken, aber auch in Mittel- und Unterfranken. Somit kann ihr Aufenthaltsort nicht näher eingegrenzt werden. Es ist jedoch bekannt, dass sie sich bevorzug in der Nähe von Bahnhöfen aufhält.

Marlene Dudda ist 14 Jahre alt, 165 Zentimeter groß und schlank. Zuletzt hatte sie ihre schulterlangen Haare weinrot gefärbt und trug einen sogenannten „Undercut“.

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort von Marlene Dudda oder sonstige sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wunsiedel, Tel.-Nr. 09232/9947-0, in Verbindung zu setzen.

vd/Polizei Oberfranken