137 km/h bei Neuendorf macht 200 Euro und einen Punkt

In der rund 90-minütigen Kontrollzeit wurden sieben Verkehrsteilnehmende beanstandet. Drei von ihnen wurden mit einer Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige belegt. Der Tagesschnellste war mit 136 km/h bei erlaubten 100 unterwegs und muss jetzt mit einem Bußgeld in Höhe von 200 € und einem Punkt im Verkehrszentralregister in Flensburg rechnen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass überhöhte Geschwindigkeit noch immer Unfallursache Nummer 1 ist und appelliert an die Verkehrsteilnehmer, sich an die vorgeschriebenen Tempolimits zu halten.

Lohr. Im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagvormittag wurde eine auf der Mainlände hinter einem Verkaufsstand befindliche Kühltruhe aufgebrochen. Der oder die unbekannten Täter hebelten das verschlossene Behältnis gewaltsam auf und entwendeten 20 Dosen eines Energy-Getränks. Der Beuteschaden beläuft sich auf 21,- €. Zeugenhinweise nimmt die Lohrer Polizei telefonisch unter 09352/8741-0 oder per E-Mail an pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de entgegen.

Lohr. Zu einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen kam es am Samstagnachmittag im Kreuzungsbereich Jahnstraße / B26. Der 21jährige Unfallverursacher wollte mit seinem BMW auf die B26 in Richtung Gemünden auffahren, übersah hierbei jedoch den verkehrsbedingt wartenden Geschädigten auf seiner Harley Davidson. Der junge Mann fuhr ihm hinten auf und verursachte hierdurch Fremdschaden in Höhe von ca. 2.000,- € und Eigenschaden in Höhe von ca. 500,- €. Glücklicherweise wurde bei dem Verkehrsunfall niemand verletzt.

