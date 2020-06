13 Leitpfosten bei Kreuzwertheim ausgerissen

In der Nacht zum Mittwoch trieben Unbekannte ihr Unwesen an der Staatsstraße 2315, wodurch zum Glück niemand zu Schaden kam. Es wurden vom Kreisverkehr in Richtung Altfeld auf einer Länge von etwa 700 Metern sowohl links als auch rechts der Straße 13 Verkehrsleitpfosten herausgezogen. Diese lagen teilweise im Straßenbegleitgrün, aber es lagen auch drei im Abstand von etwa 150 Metern mittig auf der Fahrbahn, wodurch diese fast komplett blockiert war. Die Verankerungen der Pfosten wurden teilweise beschädigt, teilweise verblieben sie im Boden. Der Schaden beträgt mindestens 600 €. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer hat in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Diebstahl von amtlichen Kennzeichen

Marktheidenfeld, OT Altfeld, Lkr. Main-Spessart In der Zeit von Freitag bis Dienstag wurden die hinteren Kennzeichen zweier Zugmaschinen/Traktoren gestohlen. Diese standen auf einer frei zugänglichen Baustelle in der Erweiterung des Industriegebiets östlich des Märzweges. Der entstandene Schaden wird mit 60 € angegeben.

Geparktes Auto beschädigt

Kreuzwertheim, Lkr. Main-Spessart Ein am Dienstag, von 13:30 bis 15:00 Uhr, in der Hauptstraße geparkter grauer Audi A 6 wurde beschädigt. Vermutlich hatte beim Einparken ein unbekannter Fahrzeugführer den Pkw gestreift und einen Schaden vorne am linken Kotflügel und Stoßfänger in Höhe von etwa 1500 € verursacht. Es konnte grüner Fremdlack gesichert werden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Auto in Graben gerutscht

Kreuzwertheim, Lkr. Main-Spessart Zum Glück unverletzt blieben zwei Frauen, nachdem sie mit ihrem Auto in einen Graben rutschten. Die 42-jährige, ortsfremde Fahrerin eines Ford Focus fuhr auf einen Feldweg neben der Kreisstraße MSP 36, um dort zu wenden. Dabei kam sie rückwärtsfahrend zu weit nach rechts und rutschte langsam in einen etwa zwei Meter tiefen Graben hinab. Vor Ort konnte der Wagen durch die Feuerwehr Wertheim mit sieben Einsatzkräften vor weiterem Abrutschen gesichert werden bis er durch ein Abschleppunternehmen geborgen wurde. Die hintere Stoßstange wurde bei dem Ausflug in die Botanik eingedrückt. Der Schaden liegt bei 500 Euro.

dc/Polizei Marktheidenfeld