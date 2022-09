13-Jähriges Mädchen aus Langen vermisst

Die Laila Podolhov wurde zuletzt am Donnerstagabend, gegen 23 Uhr, am Hauptbahnhof in Frankfurt gesehen, kehrte jedoch nicht nach Hause zurück. Die Vermisste ist 1,70 Meter groß und hat dunkelblonde, schulterlange Haare. Sie trug ein graues ärmelloses Oberteil und eine graue Jogginghose. Zudem hatte sie zum Zeitpunkt ihres Verschwindens eine große schwarze Tasche bei sich.

Wer Laila gesehen hat oder sonstige Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

dc/Meldung der Polizei Südosthessen