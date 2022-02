13-jähriger Radfahrer und Autofahrerin stoßen in Leider zusammen

Auf der Darmstädter Straße kam es am gestrigen Mittwoch gegen 15:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung zum Westring. Ein 13-jähriger Radfahrer hatte mutmaßlich das für ihn geltende Rotlicht auf dem Fahrradweg parallel zum Westring missachtet und überquerte den Bereich der Ampelanlage. Eine VW-Fahrerin, welche ihrerseits grün hatte, schaffte es nicht mehr rechtzeitig zu bremsen, sodass der Radfahrer gegen die linke Seite des Autos prallte. Nach bisherigen Erkenntnissen blieb der 13-Jährige glücklicherweise unverletzt, wurde aber zur medizinischen Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am VW wurde durch den Verkehrsunfall ein Schaden in Form von Kratzern und Dellen in Höhe von circa 5.000 Euro verursacht.

Graffiti-Schmierereien am Schlossplatz in Aschaffenburg

Im Bereich des Schlossplatzes wurden an mehreren Mauern und Wänden Graffitis festgestellt, welche durch einen bislang unbekannten Täter dort angebracht wurden. Der Tatzeitraum kann auf Montag, 18:00 Uhr bis Dienstag, 12:00 Uhr, eingegrenzt werden. Hinweise zum Täter gibt es bis dato noch nicht. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.

Unbekannter Täter beschädigt zwei Autos in Haibach

In der Straße Hundsäcker wurden im Tatzeitraum zwischen Dienstagnachmittag (16:30 Uhr) und Mittwochmorgen (06:40 Uhr) zwei Autos durch einen unbekannten Täter beschädigt. Auf den betroffenen Autos waren Reste einer aktuell noch unbekannten Flüssigkeit zu finden, welche den Lack in Mitleidenschaft gezogen hatte. Der verursachte Sachschaden wird hierbei auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Fahrradabstellplatz in Stockstadt beschädigt - Zwei Personen tatverdächtig

Zwei Täter beschädigten am Mittwochabend um kurz nach 19:00 Uhr einen Fahrradunterstand in der Forststraße im Bereich der dortigen Sporthalle. Zwei Zeuginnen konnten zu diesem Zeitpunkt das Zerspringen einer Glasscheibe wahrnehmen und beobachteten anschließend zwei Personen, welche vom Tatort flüchteten. Durch eine sofort eingeleitete Fahndung konnte eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg im Bereich des Bahnhofes anschließend zwei tatverdächtige Personen feststellen. Ob es sich dabei um die gesuchten Täter handelt ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

stru/Polizei Aschaffenburg