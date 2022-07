13-jähriger Fahrradfahrer in Marktheidenfeld leicht verletzt

Es entstand kein Sachschaden. Die verständigte Großmutter kümmerte sich um ihren Enkel und geht im Bedarfsfall mit ihm zum Arzt.

Im Vorbeifahren geparkten Pkw gestreift

Kreuzwertheim. In der Lengfurter Straße in Kreuzwertheim blieb der Fahrer eines Pkw an einem ordnungsgemäß geparkten Pkw hängen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Marktheidenfeld. In der Eichholzstraße in Marktheidenfeld blieb ein Anwohner an einem am Fahrbahnrand stehenden Pkw hängen und fuhr weiter. Er parkte dann seinen Pkw in der Nähe des Unfallortes. Der Geschädigte stellte an seinem Pkw rote Lackspuren fest. Eine Überprüfung ergab, dass die Schäden mit dem in unmittelbarer Nähe geparkten Fahrzeug übereinstimmen. Nach Konfrontation mit dem Sachverhalt gab der Fahrer zu, dass er am Vorabend an dem geparkten Pkw hängen geblieben ist. Eine Meldung des Unfalles unterließ er jedoch.

Billingshausen. Auf der Staatsstraße 2299 im Bereich Billingshausen kollidierten 2 Sattelzüge im Begegnungsverkehr. Die Fahrer der Fahrzeuge hielten offensichtlich keinen ausreichenden Seitenabstand und passten die Geschwindigkeit nicht den Straßenverhältnissen an. Einer der Fahrer fuhr weiter, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde ein weiteres Fahrzeug, das hinter einem Lkw herfuhr, beschädigt. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 600 Euro.

Betrunken mit dem Pkw gefahren

Lengfurt. Ein 21-Jähriger fuhr mit seinem Pkw von Lengfurt in Richtung Marktheidenfeld. Dabei fuhr er auffallend langsam und in Schlangenlinien. Bei der anschließenden Kontrolle wurde beim Fahrer deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein Test ergab einen Wert von 1,7 Promille. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Ladendiebstahl

Marktheidenfeld. Ein 45-Jähriger entwendete in einem Supermarkt in der Luitpoldstraße Spirituosen im Gesamtwert von knapp 27 Euro. Er war bei der Tatausführung bereits leicht alkoholisiert. Ein durchgeführter Test ergab 0,7 Promille. Der Täter musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

