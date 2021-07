13-Jährige aus Gründau vermisst

Sie ist 1,66 Meter groß und hat dunkelblonde, rötlich/braun schimmernde lange Haare und grüne Augen.

Die Gesuchte war zuletzt mit einer schwarzen Hose und einem schwarzen T-Shirt mit Gucci-Aufschrift auf der Brust bekleidet. In den Abendstunden des 17.07.21 kehrte die 13-Jährige nicht zu ihrer Wohnanschrift in Rothenbergen zurück. Sie könnte sich letztmalig am 18.07.21, gegen 21 Uhr, in Hanau am Hauptbahnhof aufgehalten haben.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Felicia Nieves geben kann, wird gebeten, sich unter 06051 827-0 bei der Kriminalpolizei in Gelnhausen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

vd/Polizei Südosthessen