13-Jähriger nach Brandstiftung in Aschaffenburg überführt

Am Donnerstagabend hatte eine zunächst unbekannte Person ein Werbeschild an einem Zaun auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Müllerstraße angezündet. Kurze Zeit später qualmte es aus einem Briefkasten in der Behlenstraße. Beide Taten wurden zusammen­geführt. Als Verursacher konnte die Polizei nun einen 13-jährigen Schüler ermitteln. Dieser wird in Kürze, obwohl er noch strafunmündig ist (keine 14 Jahre alt), für den entstandenen Schaden gerade stehen müssen.

Unachtsamkeit führt zum Verkehrsunfall

Am Montagmorgen um 05:20 Uhr befuhr ein 75-Jähriger mit seinem Pkw Honda die Schweinheimer Straße und bog nach links auf den Stadtring auf. Aus Unachtsamkeit übersah er die hohe Bordsteinkante rechts, so dass beim Überfahren die Vorderachse des Autos brach. Dieses war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Sachschaden: ca. 3000 Euro.

Betäubungsmittelverstoß

Bei einer Personenkontrolle am Sonntag gegen 17:30 Uhr in den Aschaffauen, Schillerstraße, entdeckte eine Polizeistreife bei einem 38-Jährigen eine geringe Menge Marihuana. Das Rauschgift wurde sichergestellt, Anzeige wird vorgelegt.

Fuchs überlebt Zusammenstoß nicht

Großostheim. Am Sonntag gegen 21:00 Uhr befuhr ein 45-Jähriger mit seinem Pkw Audi die Kreisstraße AB 16, von Großostheim in Richtung Niedernberg. Ein Fuchs überquerte unachtsam die Fahrbahn vom rechten zum linken Rand und wurde hierbei frontal vom Auto erfasst. Hierbei wurde das Tier getötet, am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro.

Heizpilze gestohlen

Hösbach. In der Zeit von Samstag, 23:00 Uhr bis Sonntag, 14:00 Uhr, verschwanden von der Terrasse einer Gaststätte im „Sand“ zwei silberfarbene, pyramidenförmige, etwa 180 cm große Heizpilze im Zeitwert von etwa 1000 Euro.

vd/Polizei Aschaffenburg