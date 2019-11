13-Jährige seit Zugfahrt in Richtung Würzburg vermisst

Hinweise auf eine Straftat gibt es nicht.

Die 13-jährige Franziska Kaiser stieg am Montagnachmittag, um 14.21 Uhr, in Amberg in den Zug nach Würzburg und sollte sich dort in einer Jugendeinrichtung melden, was allerdings nicht geschah.

Gegen 18.30 Uhr wurde die Vermisste nochmals am Würzburger Hauptbahnhof mit einem anderen Jugendlichen gesehen. Seitdem fehlt jeglicher Hinweis auf ihren Aufenthaltsort. Anhaltspunkte, wo sich die 13-Jährige derzeit aufhält, gibt es nicht.

Es liegen aber auch keine Hinweise vor, die auf eine Straftat hindeuten würden.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

170 Zentimeter groß

Schlanke Figur

Sehr lange rotblonde Haare

Wer die Vermisste nach ihrem Verschwinden gesehen hat oder wer Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-2230 bei der Würzburger Polizei zu melden.

(Polizei Unterfranken/kick)