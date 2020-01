13-Jährige am Zigarettenautomaten kontrolliert

Im Rahmen einer Fußstreife fiel dem Beamten das erkennbar junge Mädchen sofort auf. Auf Nachfrage gab die 13jährige an, dass die Zigaretten für ihren „großen“ Bruder seien. Da diese Aussage nicht ganz so glaubhaft war, wurden die Zigaretten zunächst sichergestellt und können nun von dem besagten Bruder bei der Polizei abgeholt werden.

Spiegelberührung im Gegenverkehr

Auf der Staatsstraße 2315 zwischen Lohr und Marktheidenfeld kam es am Montag gegen 7.30 Uhr auf der Höhe des Campingplatzes bei Neustadt am Main im Gegenverkehr zu einer Spiegelberührung zwischen zwei Auto-Fahrern. Die beiden Fahrer fuhren zwar zunächst weiter, meldeten den Vorfall aber anschließend unverzüglich bei der Polizei. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.