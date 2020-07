1200 Euro Bußgeld: Mit dem Sportwagen zu schnell in Mespelbrunn unterwegs

Am Sonntag führte die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach eine Geschwindigkeitsmessung auf der Staatsstraße 2312 bei Mespelbrunn durch. Gegen 12.30 Uhr nutzte ein Autofahrer die freie Fahrt durch den Spessart aus und beschleunigte seinen Sportwagen auf 192 km/h bei erlaubten 100 km/h. Den Mann erwartet jetzt ein erhöhtes Bußgeld von 1200 Euro, 2 Punkte in Flensburg und 3 Monate Fahrverbot. Die Bilanz der Geschwindigkeitsmessung an diesem Tag: 17 Beanstandungen und davon 3 Geschwindigkeitsüberschreitungen, die ein Fahrverbot nach sich ziehen.

Fast doppelt so schwer wie erlaubt

Am Sonntag, gegen 20 Uhr, wurde der Polizei auf der A 3 bei Stockstadt ein Pkw mit Anhänger mitgeteilt, der viel zu schnell unterwegs sein soll. Schlussendlich konnte der Pkw auf Höhe Hösbach einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei fiel den Beamten die Beladung des Anhängers auf, der daraufhin, zusammen mit dem Pkw, gewogen wurde. Die Wiegung des Anhängers ergab, dass die Anhängelast des Pkw um 870kg (entspricht 87 Prozent) überladen war. Dem 51-jährigen Fahrzeugführer erwartet jetzt ein hohes Bußgeld. Den Anhänger musste er vor Ort stehen lassen.