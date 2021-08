In den Säcken, in denen sich ursprünglich Tierfutter befunden hatte, befand sich nun Stallmist, welcher auch mit Resten von Hühnerkadavern und Knochen vermischt war. Auf einem der Säcke war handschriftlich der Name Josef vermerkt.

Augenscheinlich wurde der Abfall eines Hühnerstalles in den Straßengraben geworfen, für deren Entsorgung nun die die Gemeinde die Kosten tragen muss.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu der unerlaubten Abfallentsorgung unter Tel.: 09353/97410.

dc/Polizei Karlstadt