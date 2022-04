Rad-Unfall in Aschaffenburg: 12-Jähriger in Klinik

An der Einmündung zur Herrleinstraße missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden Audi. Obwohl er den Wagen nur leicht touchierte, kam der 12-Jährige zu Fall. Er erlitt Schürfwunden und musste mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung in die Kinderklinik verbracht werden. Glücklicherweise trug er bei dem Unfall einen Helm, was wohl schlimmere Verletzungen verhindert haben dürfte.

Aschaffenburg. Bereits im Zeitraum der letzten drei Wochen wurde ein ordnungsgemäß abgestellter Pkw Toyota in der Mühlstraße durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um die Regulierung des Schadens - dem abgefahrenen Außenspiegel - zu kümmern.

Zwischen Freitagabend und Samstagmittag wurde in der Pestalozzistraße ein Pkw Mercedes von einem unbekannten Täter angefahren. Auch hier entfernte sich der Täter ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein.

Insgesamt entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von ca. 1000,- Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter der Tel.: 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.

Rotlichtverstoß führt zu Verkehrsunfall

Aschaffenburg. Am Samstag, gegen 12.35 Uhr, kam es auf der Ortsentlastungsstraße in Obernau zu einem Verkehrsunfall. An der ampelgeregelten Einmündung zur Maintalstraße wollte eine 86-jährige Renault-Fahrerin dem Straßenverlauf in Richtung Sulzbach folgen. Offenbar übersah sie das Rotlicht der Lichtzeichenanlage, weshalb es zum Zusammenstoß mit einem bei Grünlicht abbiegenden Opel Astra kam. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 4000,- Euro.



Fahrraddiebstahl

Aschaffenburg. Am Samstag gegen 23.50 Uhr wurde im Weidenweg ein nur kurzzeitig abgestelltes Fahrrad entwendet. Der 39-jährige Geschädigte stellte sein Mountainbike der Marke „Kona" im Vorgarten seiner Eltern ab und begab sich ins Haus, wobei er im nächsten Moment Geräusche hörte und den bislang unbekannten Täter mit seinem Fahrrad flüchten sah. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem relativ kleinen, schwarz gekleideten, männlichen Täter verlief jedoch negativ. Der Zeitwert des Fahrrades wird auf ca. 400,- Euro beziffert. Zeugen, die Angaben zum bislang unbekannten Täter machen können, werden gebeten sich unter der Tel.: 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.

Körperverletzung

Aschaffenburg. Bereits am Samstag, gegen 1:10 Uhr, kam es in der Sandgasse zu einer Körperverletzung. Ein 21-jähriger Geschädigter wurde von einem bislang unbekannten Täter nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung tätlich angegriffen. Er erlitt eine Kopfnuss sowie einen Schlag ins Gesicht. Der Tatverdächtige war wohl in Begleitung von drei bis vier weiteren Personen, er wird als ca. 175cm groß mit kurzen schwarzen Haaren beschrieben. Weitere Erkenntnisse liegen bislang nicht vor, sodass Zeugen, welche die Auseinandersetzung beobachtet haben, gebeten werden, sich unter der Tel.: 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.

Vorfahrt missachtet

Kleinostheim. Am Samstag, gegen 20.15 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B8 Abzweigung Waldstadt / Frankfurter Straße. Ein 21-jähriger Mercedes-Fahrer wollte aus der Frankfurter Straße auf die B8 einfahren, übersah hierbei jedoch offensichtlich eine 19-jährige Opel-Fahrerin, die gerade in Richtung Kleinostheim unterwegs war. Diese versuchte noch zu bremsen und auszuweichen, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 3000,- Euro, glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Drogenfahrten festgestellt und unterbunden

Hösbach-Rottenberg. Am Samstag, gegen 21 Uhr, fiel einer Zivilstreife der Polizeiinspektion Aschaffenburg zunächst in Bessenbach ein BMW auf, welcher ohne Licht und mit deutlicher überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Sailauf unterwegs war. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle in Rottenberg wurden beim 18-jährigen Fahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt, zudem räumte er den Konsum von Betäubungsmitteln ein. Während der Kontrolle fiel den Beamten ein weiterer Pkw auf, welcher sich zunächst mit überhöhter Geschwindigkeit der Kontrollstelle näherte, dann jedoch wenden wollte, um sich einer Kontrolle zu entziehen. Bei der anschließenden Überprüfung des Fahrers war dieser zunächst sichtlich nervös. Nach Personalienfeststellung war jedoch klar, dass der 16-jährige Fahrer des Opel nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Weiterhin räumte auch dieser ein, am Vorabend einen Joint konsumiert zu haben - er stand somit auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Beide Fahrer wurden einer Blutentnahme auf hiesiger Dienststelle zugeführt, die Weiterfahrt entsprechend unterbunden. Beide erwarten nun jeweils ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr - der 16-Jährigen auch eines wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

mkl/Polizei Aschaffenburg