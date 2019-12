12-jähriger nennt es Kunst -Strafgesetzbuch nennt es Sachbeschädigung

Kurz vor 8 Uhr am Mittwochmorgen konnte eine Passantin in der Michelbacher Straße einen Jungen beobachten, der dasdortige Bushaltestellenhäuschen und einen Stromkasten mit oranger Farbe besprühte. Als sie ihn auf sein Tun ansprach, meinte er nur, dass er „Künstler“sei, stieg in den Bus und fuhr davon. Da eine sehr gute Personenbeschreibung und diverse Täterhinweise von dem „Künstler“vorlagen, konnte er noch im Laufe des Vormittages ermittelt und in seiner Schule in Alzenau angetroffen werden. Die Spraydose mit der orangenen Farbe hatte er noch in seinem Rucksack. Auch wenn er aufgrund seines Alters noch schuldunfähigist, musste gegen ihn Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet werden. Die wenig erfreute Mutter wurde über den Vorfallin Kenntnis gesetzt.

Einen Moment unachtsam - Aufgefahren

Schöllkrippen,Lkrs. Aschaffenburg. Am frühen Mittwochmorgen gegen 7.15 Uhr bemerkte eine 27-jährige Peugeot-Fahrerin in der Waagstraße zu spät, dass der vor ihr fahrende Fiat Doblo nach links zum Bahnhof abbiegen wollte und deshalb seine Geschwindigkeit verringerte und fuhr trotz einer noch eingeleiteten Vollbremsung auf. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beläuft sich auf ca. 6.000 Euro.

Von Sonne geblendet -geparkten Lastwagen-Anhänger gerammt

Wiesen, Lkrs. Aschaffenburg. Gegen 9 Uhr am Mittwochvormittagwurde in der Hauptstraße ein in Richtung Frammersbach fahrender 85-jähriger Seat-Fahrer von der tiefstehenden Sonne derart geblendet, dass er einen am rechten Fahrbahnrand stehenden Lastwagen-Anhänger übersah und nahezu ungebremst mit seinem Leon auffuhr. Hierbei wurde der Senior mittelschwer verletzt und vom musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Lohr eingeliefert werden. Sachschaden: ca. 8.000 Euro.

VW gegen Fußgänger- Senior leicht Verletzt

Schöllkrippen, Lkrs. Aschaffenburg. Kurz nach 19 Uhr am Mittwochabend befuhr ein 53jähriger VW-Fahrer die Bahnhofstraße in Richtung Wendehammer und wollte nach rechts ineine Betriebseinfahrt abbiegen. Gleichzeitig lief ein 83-jähriger auf dem rechten Gehweg auch in Richtung Wendehammer, betrataber unmittelbar vor dem sich langsam von hintennähernden Eos die Fahrbahn, um diese zu überqueren. So kam es zu einer Kollision zwischen beiden, wobei der Senior zu Sturz kam. Aufgrund der geringen Geschwindigkeit des Wagens zog er sich zum Glück aber nur Schürfwunden und Prellungen am linken Bein zu und konnte das Wasserloser Krankenhaus nach ambulanter Behandlung bereits wieder verlassen. Der Sachschaden fiel äußerst gering aus.

Wildkamera gestohlen

Kleinkahl, Lkrs. Aschaffenburg. Bereits im November, genauer zwischen dem 15. und 24.11.2019, wurde in der Waldabteilung „Hessenrain“in der Nähe des Glashüttenhofes eine an einem Baum angebrachte Wildkamera der Marke „Seissiger“im Wert von über 300 Euro entwendet. Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau in Verbindung zu setzen (Tel. 06023/944-0).

