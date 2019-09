12-Jähriger Radler stößt Pedelc um - 62-Jähriger in Bürgstadt schwer verletzt

Seine nicht vorhandenen Fahrradkünste wollte am Dienstag gegen 16.10 Uhr ein 12-Jähriger ausprobieren. Er befuhr mit seinem Fahrrad die Unterführung der Brückenauffahrt zur neuen Mainbrücke und machte einen sogenannten “Wheeli“ (Fahren auf dem Hinterreifen mit angehobenem Vorderreifen) und setzte unvorsichtigerweise mit dem Vorderreifen wieder schlagartig auf dem Gegenstreifen des Radweges auf. Hier kam ihm zu diesem Zeitpunkt allerdings ein Pedelec-Fahrer entgegen und beide stießen zusammen. Der 62-jährige Pedelec-Fahrer wurde so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus Erlenbach gebracht werden musste; der 12-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrrädern entstand ein Gesamtschaden von ca. 250 Euro.

"Teppichhändler in Nöten": Betrüger ergaunern mehrere Tausend Euro von Rentner

Miltenberg. Vor einiger Zeit kaufte ein Urlauber Teppiche in der Türkei und erhielt nun Anrufe des vermeintlichen Verkäufers. Dieser behauptete im Gespräch, dass er 17.000 Euro benötige, um einen Container in Frankfurt beim Zoll auslösen zu können. Der Rentner wurde um Hilfeleistungen gebeten, sagte diese zunächst jedoch ab. Er erhielt weitere hartnäckige Anrufe von dem Verkäufer mit dem Hinweis, dass der Teppichhändler jetzt nur noch einen wesentlich geringeren Betrag beim Zoll benötigen würde. Der Rentner hob schließlich das geforderte Geld von der Bank ab und übergab es einem unbekannten Mann, der bei ihm zu Hause erschien. Der Rentner wartete vergebens auf Rückrufe bezüglich der Rückgabe seines Geldes. Der Geldempfänger wird wie folgt beschrieben: ca. 176 cm groß, etwa 45 Jahre alt, dick; er sprach gebrochenes Deutsch. Der Unbekannte fuhr mit einem weißen Ford, näheres vom Fahrzeug ist nicht bekannt, vor.

Sachbeschädigung in Miltenberg

Miltenberg. In den vier letzten Monaten, die Tatzeit lässt sich nicht näher eingrenzen, beschädigten Unbekannte einen Gehäusekasten eines Telekommunikationsunternehmens unter der Eisenbahnbrücke am Miltenberger Mainufer. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Miltenberg