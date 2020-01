12.000 Euro Schaden nach Unfall in Niedernberg

Eine Babenhäusenerin fuhr hier, von Richtung Aschaffenburg kommend, von der B 469 ab und fuhr in der Ausfahrt auf einen dort stehenden Pkw Skoda auf. Hierbei wurde sowohl der BMW der Unfallverursacherin als auch der stehende Skoda erheblich beschädigt, der angerichtete Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 12.000 Euro.

Dealer ertappt

Kleinwallstadt: Einen Rauschgiftdealer haben Beamte der PI Obernburg am Donnerstag Nachmittag ertappt. Der junge Mann war einer Zivilstreife aufgefallen, nachdem er auf freier Flur im Bereich der Hofstetter Schrebergärten am dortigen Bachlauf auffällig umherlief.

Bei seiner Überprüfung in der Elsenfelder Straße erhärtete sich der Verdacht, dass der Kleinwallstädter unter der Oberbekleidung etwas versteckt hielt. Auf Nachschau fanden die Zivilfahnder hierauf gut 60 Gramm Marihuana, diverse Klemmbeutel und eine Feinwaage vor. Das Betäubungsmittel hatte der Ertappte zuvor aus einem „Bunker“ im Freien geholt um es weiter zu verkaufen.

Unfall im Begegnungsverkehr

Elsenfeld: Im Begegnungsverkehr ist es am Donnerstag Abend auf der Staatstraße zwischen Elsenfeld und Rück zu einem Unfall im Begegnungsverkehr gekommen. Ein Mönchberger war hier zwischen dem Rücker Kreisel und der Fa. Wekumat von einem entgegenkommenden Fahrzeug gestreift worden. Hierbei ging der linke Außenspiegel des braunen VW Touareg zu Bruch. Der entgegenkommende Fahrer setzte seine Fahrt fort ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der entstandene Sachschaden an dem VW beträgt ca. 1000 Euro.

Unfall in der Ausfahrt-leicht verletzt

Obernburg a.Main, B 469

Gegen 17.00 Uhr ist es am Donnerstag in der Ausfahrt der B469, Obernburg Mitte, von Aschaffenburg kommend, zu einem Unfall gekommen. Ein Wörther war hier mit einem klein-Lkw im Berufsverkehr von der B 469 abgefahren. Im Bereich der Ausfahrt bemerkte er zu spät einen bereits wegen des starken Verkehrs stehenden Pkw Mercedes und fuhr auf diesen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die beiden im Mercedes sitzenden Personen leicht verletzt und mussten von einem Sanka ins Erlenbacher Klinikum verbracht werden. Der angerichtete Sachchaden beträgt mehrere Tausend Euro.

Mit Elektroroller bekifft unterwegs

Kleinwallstadt, Hofstetten

Ein Elsenfelder ist am Donnerstag Abend einer Streife der PI Obernburg mit seinem Elektrokleinstfahrzeug in der Eichelsbacher Straße aufgefallen. Als die Beamten den jungen Mann mit seinem Elektroroller überprüfen wollten, fiel bei diesem starker Marihuanageruch auf. Hierauf ordneten die Beamten eine Blutentnahme an. Die Weiterfahrt mit dem Elektroroller unterbanden die eingesetzten Beamten.

vd/Polizei Obernburg