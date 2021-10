11-jähriger Vermisster aus dem Kreis Osnabrück könnte in Main-Spessart sein

Gegen 7.15 Uhr entfernte sich Dustin aus einer Kinder- und Jugendeinrichtung in Bad Essen, in der er zuletzt untergebracht war. Dustin war mit seinem Fahrrad auf dem Weg in die Schule, die Oberschule in der Platanenallee in Bad Essen. Dort kam er am Dienstagmorgen jedoch nicht an.

Dustin kommt ursprünglich aus dem Raum Würzburg und hat familiäre Beziehung nach Eußenheim in Main-Spessart. Möglicherweise hält er sich auch in dem Bereich auf.

Zur Beschreibung: Dustin ist 1,40m bis 1,50m groß und schlank. Er hat kurze, blonde Haare und trägt keine Brille. Am Tag seines Verschwindens war Dustin mit einer blau/roten Trainingsjacke des Vereins "FC Barcelona" bekleidet. Außerdem trug er eine hellblaue Jeans und rote Turnschuhe.

Nach bisherigen Ermittlungen gibt es keine Hinweise auf eine Straftat oder ein Unfallgeschehen. Hinweise bitte an die Polizei Bramsche unter der Telefonnummer 05461/91530-112.

vd/Polizei Osnabrück