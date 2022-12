11-Jähriger setzt mit Böller Kleidercontainer in Leider in Brand

Gegen 14:30 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über den Brand des Containers in der Karlsbader Straße ein. Die örtliche Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Der Schaden an dem Container dürfte nach ersten Schätzungen im vierstelligen Bereich liegen.

Die Aschaffenburger Polizei hatte noch vor Ort ihre Ermittlungen zu dem Brandfall aufgenommen. Noch während der Maßnahmen vor Ort kam ein 11-jähriger Junge mit seiner Mutter an den Brandort und räumte ein, dass er einen Böller in den Container geworfen und dieser dadurch zu Brennen begonnen habe.

Bei dem Böller handelte sich nach ersten Erkenntnissen um ein Feuerwerk der Kategorie F1, welches ganzjährig und auch durch Kinder abgebrannt werden darf.

Denkmal am Wolfsthalplatz mit Farbe beschmiert

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Eine Streife der Aschaffenburger Polizei stellte am Samstagabend an einem Denkmal in der Innenstadt eine frische Sachbeschädigung fest. Im Rahmen der Ermittlungen hofft die Polizei nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Streife der Aschaffenburger Polizei befand sich am Samstag im Rahmen ihrer Streifentätigkeit an einem Denkmal am Wolfsthalplatz und stellte dort fest, dass dieses durch einen Unbekannten mit Farbe beschmiert worden ist. Die Tat muss sich nach derzeitigen Erkenntnissen zwischen 20:30 Uhr und 22:00 Uhr ereignet haben.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Zeugenaufrufe

GROßOSTHEIM-PFLAUMHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen 18:30 Uhr und 19:50 Uhr wurde am Sonntag ein in der Steinmetzstraße am Fahrbahnrand geparkter grauer BMW X1 beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.