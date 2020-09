11-Jähriger in Aschaffenburg von Auto erfasst

Das Kind wurde von dem Pkw auf die Fahrbahn abgewiesen. Die Retter führten den leicht verletzten Jungen einem Krankenhaus zu. An der Motorhaube des 49-jährigen Autofahrers entstand eine Delle.

18-Jähriger in Leider mit Messer bedroht

Am Donnerstagmorgen, gegen 09:20 Uhr, bedrohte ein 20-Jähriger einen 18-Jährigen, der zur Tatzeit an einer Bushaltestelle in der Seidelstraße stand. Der 20-Jährige hielt hierbei in der einen Hand ein Butterflymesser und packte mit der anderen Hand den jungen Mann am Hals. Kurz darauf ließ der Angreifer von seinem Opfer ab und entfernte sich zu Fuß in Richtung Schwimmbad. Er konnte jedoch kurz darauf in seinem heimischen Umfeld angetroffen und festgenommen werden. Er wurde zur weiteren Sachverhaltsaufnahme auf die Dienststelle der Polizeiinspektion Aschaffenburg verbracht. Der 18-Jährige blieb unverletzt. Offenbar waren sich die beiden Beteiligten nicht fremd. Deren genaue Vorbeziehung und weitere Hintergründe der Tat gilt es nun zu ermitteln.

Damm: Graffiti auf Lkw gesprüht

Ein unbekannter Täter besprühte in der Zeit von Donnerstag, 15:10 Uhr bis Freitag, 05 Uhr einen Lkw Daimler (12 Tonnen). Dieser war im Schönbergweg abgestellt und weist nun Bilder auf, die mittels lila Sprühfarbe angebracht wurden. Mehrere tausend Euro Sachschaden entstanden dem Fahrzeugbesitzer.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

86-Jährige beim rückwärts Rangieren übersehen und angefahren

Am Freitagvormittag, gegen 11:35 Uhr, rangierte ein Pkw Mitsubishi auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Stockstädter Industriestraße. Hierbei übersah der 31-Jährige Fahrzeugführer eine 86-jährige Dame mit ihrem Rollator. Es kam zur Kollision und die Frau zu Fall. Die Retter verbrachten sie mit Schürfwunden in ein Krankenhaus. Während der Rollator Kratzer aufwies, blieb der Pkw unbeschädigt.

Unfallflucht nach Spiegelberührung im fließenden Verkehr

Am Donnerstag, gegen 18:20 Uhr, befuhr ein VW Golf die Bundesstraße 26 von Stockstadt in Fahrtrichtung Schönbusch. Kurz nach dem Kreuz zur B 469 kam es zu einer Spiegelberührung im Begegnungsverkehr. Bei dem Unfallgegnerischen Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Pkw, der jedoch seine Fahrt ungehindert fortsetzte. Am VW entstand Sachschaden in dreistelliger Höhe.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Diebeszug durch Großostheim endet in der Polizeizelle

Am Donnerstagmorgen, gegen 09:45 Uhr, bediente sich ein 41-Jähriger in einem Supermarkt in der Aschaffenburger Straße und verließ diesen ohne zu zahlen. Ein Mitarbeiter hatte ihn jedoch bereits zuvor beobachtet und rief die Polizei. Bei Eintreffen fanden die Beamten Lebensmittel und Schnaps in geringem Wert bei dem amtsbekannten Mann, welche er abgeben musste. Nach der Sachverhaltsaufnahme wurde der 41-Jährige des Platzes verwiesen. Nur drei Stunden später war der Mann in einem benachbarten Supermarkt auffällig. Hier hatte er sich ein Schnitzel genommen und bereits im Geschäft verspeist. Daher wurde er des Marktes verwiesen und erneut eine Streife alarmiert. Wieder führte der 41-Jährige weitere gestohlene Lebensmittel und Alkoholika mit sich, welche sichergestellt wurden. Um den Beutezug durch Großostheim zu beenden, wurde der alkoholisierte Mann mit auf die Wache genommen. Hier schlief er seinen Rausch aus. Er wurde aufgrund der Ladendiebstähle angezeigt.