10.000 Euro Schaden nach Unfall in Mosbach

Gegen 12.45 Uhr befuhr eine 34-Jährige mit ihrem Opel und eine 45-Jährige mit ihrem Dacia den Parkplatz des Geschäfts in der Neckarelzer Straße. Die beiden Fahrzeuge prallten zusammen, als die Opel-Fahrerin ausparkte und die Dacia-Fahrerin auf den Parkplatz einbog.

Verletzt wurde niemand. Es entstand lediglich jeweils an beiden Autos Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Einbruch in Bauwagen

Walldürn. Unbekannte verschafften sich am Freitag oder Samstag unbemerkt Zutritt zu einem Bauwagen in Walldürn. Zwischen Freitag, gegen 13 Uhr, und Samstag, gegen 13 Uhr, begaben sich die Einbrecher zu dem Wagen auf dem Wiesengelände in der Marsbachstraße, öffneten diesen gewaltsam und stiegen ein. Im Inneren durchsuchten sie das Inventar.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen der Tat und Personen, die in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich beim Polizeiposten Walldürn unter der Telefonnummer 06282 926660 zu melden.

vd/Polizei Heilbronn