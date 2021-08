10.000 Euro Schaden nach Auffahrunfall in Marktheidenfeld-Michelrieth

Der 27-Jährige befuhr die Kreisstraße MSP 31/Grafschaftsstraße und musste verkehrsbedingt anhalten. Die Situation erkannte eine nachfolgende 26-jährige Autofahrerin zu spät und fuhr auf. Es wurde niemand verletzt, aber beide Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Zwei Diebstähle aus Pkw

Marktheidenfeld. Gleich zweimal machten sich am Mittwoch unbekannte Täter an Autos auf dem Parkplatz eines Discounters in der Georg-Mayr-Straße zu schaffen.

Gegen 09:45 Uhr wurde aus dem Kofferraum eines unverschlossenen Fahrzeugs eine Handtasche entwendet. Die Geschädigte wurde beim Zurückbringen des Einkaufswagens von einem unbekannten Mann angesprochen. Etwas später bemerkte sie das ihre Handtasche verschwunden war. Darin lagen unter anderem eine rote Geldbörse mit Bargeld, Scheckkarte, Führerschein und diversen anderen Dokumenten.

Gegen 10:00 Uhr, ebenfalls nach ihrem Einkauf, legte eine Frau ihren Einkaufsbeutel, in dem sich auch die Geldbörse befand, auf die Rücksitzbank ihres Autos. Dann brachte sie den Einkaufswagen zurück. Währenddessen wurde auch sie von einem unbekannten Mann angesprochen. Vermutlich in dieser Zeit wurde dann ihr brauner Ledergeldbeutel mit inhaltlich einem kleinen Bargeldbetrag sowie persönlichen Dokumenten aus ihrem Pkw gestohlen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

dasch / Quelle: Polizeiinspektion Marktheidenfeld