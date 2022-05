1000 Euro Schaden: Baustellenschranke in Gemünden beschädigt

An der Unfallstelle waren Schleifspuren auf der Fahrbahndecke zu erkennen. Diese wurden vermutlich durch ein seitlich rutschendes Krad verursacht. Außerdem wurde der Blinker eines Kraftrades aufgefunden.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Der Schaden an der Schranke wird auf ca. 1.000 Euro beziffert.

Wer hat etwas beobachtet?

Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Straßenlampe angefahren und beschädigt

Rieneck. Wie erst jetzt bei der Polizei angezeigt, wurde im Zeitraum der vergangenen 2-3 Wochen eine Straßenlampe in der Frühlingsstraße angefahren und beschädigt. Die Spurenlage lässt darauf schließen, dass der Schaden eventuell durch einen Lkw verursacht wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

Beim Rückwärtsfahren Pkw touchiert

Gemünden. Am vergangenen Samstag, gegen 15:00 Uhr, fuhr der 25-jährige Fahrer eines Lieferfahrzeugs (VW Transporter) nach dem Tanken auf dem Gelände einer Tankstelle in der Frankfurter Straße rückwärts und touchierte hierbei einen geparkten Pkw. Am Opel Mokka entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

Wildunfall

Gräfendorf. Am Donnerstagmorgen, gegen 05:50 Uhr befuhr ein 49-jähriger Autofahrer die Kreisstraße MSP 17 von Burgsinn kommend in Fahrtrichtung Gräfendorf, als ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Der 49-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Das Reh verstarb. Am Pkw VW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

vd/Polizei Gemünden