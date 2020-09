1000 Euro Belohnung für Hinweise zu Schmierereien in Hörstein

Im Bereich Alzenauer Straße, Gerichtsplatzstraße und Seligenstädter Straße wurden von bislang unbekannten Tätern Bushaltestellen, Brunnen, Strom- und Telefonverteiler, Container, Automaten und auch private Einfriedigungen mit Parolen und Symbolen, die der Fanszene von Eintracht Frankfurt zuzuordnen sind, besprüht und dabei erheblicher Sachschaden angerichtet.

Für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, hat die Stadt Alzenau und die Energieversorgung Alzenau gemeinsam eine Belohnung von insgesamt 1.000 Euro ausgesetzt. Die Belohnung wird unter Ausschluss des Rechtsweges zuerkannt.

Pkw überschlägt sich in Michelbach

Am Dienstagabend befuhr eine 21-jährige mit ihrem Pkw, Kia-Picanto, die ST3202 von Albstadt kommend in Richtung Michelbach. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor sie im Kurvenbereich die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam ins Schleudern und überschlug sich. Glücklicherweise blieb die Unfallverursacherin unverletzt. Der vorsorglich hinzugerufene Rettungsdienst musste sie nicht in ein Krankenhaus einliefern. Die örtliche Feuerwehr unterstützte bei der Fahrbahnreinigung und der Verkehrsregelung. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 6.000 Euro.

Roller zu laut - Fahrer ohne Führerschein

Am Dienstagnachmittag teilten Anwohner in Schöllkrippen mit, dass ein „sehr lauter“ Roller immer wieder seine Runden drehen würde. Daraufhin kontrollierten Polizeibeamte der PI Alzenau den Fahrer. Hierbei stellten sie fest, dass der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse ist und die Auspuffanlage verändert wurde. Zur Beweissicherung wurde der Roller sichergestellt. Gegen den 15-jährigen Fahrer wird nun wegen des Verdachtes des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

vd/Polizei Alzenau