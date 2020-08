Mit 100 Stundenkilometern zu viel bei Großostheim erwischt

Ein 32-Jähriger war am Sonntag um 11.23 Uhr auf besagter Straße unterwegs. Die erlaubte Geschwindigkeit liegt dort bei 100 Stundenkilometern, der Honda des Mannes rauschte mit Tempo 198 an der Polizei vorbei. Die hatte sich nämlich zur Lasermessung an der Straße positioniert. Die Beamten hielten den 32-Jährigen kurze Zeit später an. Der Mann entschuldigte sich – er habe gedacht, die Ordnungshüter würden in seine Richtung nicht messen. Die Ausrede führt allerdings nicht zum Erlass des Bußgeldes in Höhe von 1200 Euro plus Verwaltungskosten und des Fahrverbots von drei Monaten.

Vorfahrtsunfall in Aschaffenburg

Aschaffenburg. Am Sonntag um 23:35 Uhr fuhr eine 26-Jährige mit ihrem Opel die Glattbacher Überfahrt in Richtung Lange Straße. An der Kreuzung Nordring kam von links eine 21-jährige Opelfahrerin, die Vorfahrt hatte. In der Kreuzung kam es zur Kollision der Autos, wobei ein Sachschaden von 6500 Euro entstand.

Verletzt nach Sturz vom E-Bike

Kleinostheim. Am Sonntag um 18:05 Uhr fuhr eine 52-Jährige mit einem Bekannten den Hirschpfad aus Richtung Mainaschaff kommend. Als der Begleiter eine plötzliche Richtungsänderung ankündigte, verriss die Frau den Lenker und stürzte auf die Straße. Dabei wurde sie leicht verletzt und musste mit dem Krankenwagen ins Klinikum verbracht werden. Am Elektrofahrrad entstand geringer Schaden unter 100 Euro.