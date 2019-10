10.000 Euro Schaden in Mömlingen: Polizei sucht Graffiti-Sprayer

Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei den Tätern offenbar um Jugendliche. Die Unbekannten beschmierten mit neonroter Sprühfarbe mehrere Gebäude. In der Neuen Schulstraße wurde eine Hauswand mit polizeifeindlichen Schriftzügen besprüht. Auch an der Friedhofsmauer in der Kirchgasse hinterließen die Täter mehrere großflächige Sprüche. Gegen 1.50 Uhr wurde die Gruppe von Zeugen in der Nähe des Rathauses gesichtet. Dort fanden die Polizeibeamten obszöne Zeichen und Zahlencodes an Wänden, Parkbänken und Verkehrszeichen. mci

Hinweise an die Polizei: Tel. 0 60 22 / 62 90