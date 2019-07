1 Promille: Fahrt endet im Straßengraben - Mitfahrer auf der Rückback verletzt

Die beiden Mitfahrer auf der Rücksitzbank wurden leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Da bei der Unfallaufnahme deutlicher Alkoholgeruch wahrnehmbar war, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von knapp einer Promille. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt; ihn erwartet eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Dreimal Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Großheubach. Am Samstagabend stellte die Halterin ihren Pkw, VW in Großheubach in den Seegärten ordnungsgemäß ab. Gegen 22:15 Uhr hörte sie einen lauten Knall und sah einen silbergrauen VW Polo die Straße entlang fahren. Am Pkw der Geschädigten wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 250 Euro. Bei sachdienlichen Hinweisen melden Sie sich bitte bei der PI Miltenberg.

Kirchzell. Im Tatzeitraum von Freitagabend bis Samstagmorgen kam es zu einer Verkehrsunfallflucht am Tennisplatz in Kirchzell. Hierbei wurde ein abgestellter Pkw, Seat Leon im Bereich der vorderen linken Stoßstange und der Motorhaube beschädigt. Möglicherweise handelt es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um ein Fahrrad oder Motorrad. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Bislang liegen keine weiteren Erkenntnisse vor, weshalb um sachdienliche Hinweise gebeten wird.

Amorbach. Auf dem Parkplatz des LIDL-Marktes wurde gegen 16:30 Uhr ein geparkter Pkw, VW Passat im Heckbereich angefahren. Anhand der Unfallspuren ist davon auszugehen, dass ein anderer Pkw beim Rückwärtsrangieren mit der Anhängerkupplung das Fahrzeug beschädigte. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei Miltenberg entgegengenommen.

Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Großheubach. Am Sonntagmorgen gegen 02:00 Uhr stellten Polizeibeamte einen 33-Jährigen fest, welcher zuerst im Gras schlief, anschließend desorientiert war und sich kaum auf den Beinen halten konnte. Nach einer ersten Begutachtung durch den Rettungsdienst wurde der Mann aggressiv und beleidigte die Polizeibeamten. Bei der anschließenden Verbringung an seine Wohnanschrift hielten die Beleidigungen und Bedrohungen an, zudem ging er mit geballten Fäusten auf die Polizisten los. Diese wurden jedoch nicht verletzt. Zur Unterbindung weiterer Angriffsversuche wurde der Mann zu Boden gebracht und mit Handfesseln fixiert. Bei dem Mann wurde ein Alkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von knapp 2 Promille ergab. Nach einer durch die Staatsanwaltschaft angeordnete Blutentnahme verbrachte der Mann die restliche Nacht in Polizeigewahrsam. Gegen ihn werden nun Ermittlungen wegen Tätlichem Angriff, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung geführt.

Polizei Miltenberg/mkl