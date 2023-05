Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Tatort Mainviereck: "Die herzensgute Täterin"

True-Crime-Podcast

Aschaffenburg 24.05.2023 - 08:09 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

In dieser Folge geht es um einen bewegenden Fall aus dem Kreis Miltenberg: Am 15. August 2022 hat eine 58 Jahre alte Frau ihre 82-jährige Mutter erstochen, um die sie sich jahrzehntelang aufopferungsvoll gekümmert hatte. Im März 2023 wurde die Frau wegen Totschlags zu vier Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt (wir haben berichtet).

Wie konnte es zu dieser schrecklichen Tat kommen? Wie kam das Gericht zu dem Urteil? Und wie geht die Familie damit um? Blaulicht-Reporterin Katrin Filthaus hat den Gerichtsprozess vor dem Aschaffenburger Landgericht begleitet und schildert den Fall im Gespräch mit Online-Redakteurin Mara Pitz. Dabei entsteht das Bild einer Frau, die von allen Zeugen als »herzensgut« beschrieben wurde, engagiert im Heimatort und bei allen beliebt – und die dennoch zur Täterin wurde.

Tatort Mainviereck - Folge #01: Die herzensgute Täterin

In weiteren Folgen geht es etwa um einen psychisch kranken Mann aus Klingenberg (Kreis Miltenberg), der eine Neunjährige auf dem Weg zum Spielplatz abpasste und einen Nachmittag mit ihr verbrachte, weil er sie im Wahn für seine Tochter hielt (Folge #02: "Nicht sein Kind"). Auch den Mord an Carmen S. in Mespelbrunn oder den ungelösten Mordfall Berninger aus Wörth greifen wir auf. Jeden ersten Montag im Monat erscheint eine neue Folge »Tatort Mainviereck«.

Alle bislang erschienenen Folgen von "Tatort Mainviereck" finden Sie in unserem Dossier.

Feedback oder Anregungen nehmen wir per Mail an podcast@main-echo.de gerne entgegen.

mapi

Hinweis: Suizid In dieser Folge geht es auch um einen versuchten Suizid. Wenn Sie sich betroffen fühlen, kontaktieren Sie umgehend die Telefonseelsorge. Die Beratung ist anonym, kostenlos und unter den Telefonnummern 0800/1110111 oder 0800/1110222 rund um die Uhr erreichbar.