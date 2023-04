Für Eva Brock­mann war es wie ein Nach-Hau­se-Kom­men: An­dert­halb Ta­ge war die frän­ki­sche Wein­kö­n­i­gin am Di­ens­tag und Mitt­woch in ih­rer "Wein­hei­mat" im Kreis Mil­ten­berg un­ter­wegs. Auf der vom Ve­r­ein Chur­fran­ken or­ga­ni­sier­ten Pres­se­rei­se mach­te sie Sta­ti­on in Er­len­bach, Klin­gen­berg, Bürg­stadt - und Großwall­stadt, dem Ort, wo al­les be­gann.