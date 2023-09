Die bay­ern­wei­te Lan­ge Nacht der Feu­er­wehr an die­sem Sams­tag, 23. Sep­tem­ber, rückt die Ein­satz­kräf­te in den Mit­tel­punkt. Über 500 Frei­wil­li­ge Feu­er­weh­ren in ganz Bay­ern öff­nen an die­sem Nach­mit­tag bis in die Nacht hin­ein ih­re To­re - 15 Frei­wil­li­ge Feu­er­weh­ren aus dem Land­kreis Aschaf­fen­burg sind da­bei. Und auch in der Stadt Aschaf­fen­burg gibt es zwei Ver­an­stal­tun­gen.