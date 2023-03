Schü­ler, die mit Bus und Bahn zum Un­ter­richt kom­men, müs­sen am Mon­tag nach Al­ter­na­ti­ven su­chen. Ein St­reik soll den Nah- und Fern­ver­kehr in Deut­sch­land lahm­le­gen. Be­son­ders drin­gend ist das Pro­b­lem für Real­schü­ler in der zehn­ten Klas­se, die ab Mon­tag ei­gent­lich den »Spea­king­test«, den münd­li­chen Teil der Ab­schluss­prü­fung in Eng­lisch, ab­le­gen sol­len.